Уныние в Киеве : Договоренности Трампа и Путина будут больше напоминать капитуляцию Украины

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 11:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У команды действующего президента США Дональда Трампа есть все ресурсы для того, чтобы бульдозером пройтись по украинской власти и заставить ее согласиться с мирными договоренностями.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У команды действующего президента США Дональда Трампа есть все ресурсы для того, чтобы бульдозером...

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«Да, это плохо, Украина не является для Трампа приоритетом. Естественно, как и Ближний Восток. Но с Ближним Востоком, если там получилось, то, о чем команда Байдена билась целый год, не могла уломать Нетаньяху. Но тут приезжают трамповские гонцы, и, о чудо, они Нетаньяху доломали… То, что удастся, трамповский бульдозер, если наедет на Владимира Александровича и Андрея Борисовича у них серьезных ресурсов сопротивляться этому давлению нет, конечно.

Но это может быть действительно, условия очень не понравятся, не только им, но и в целом в Украине, поскольку прежде всего и Трамп, и Путин сядут договариваться не о квадратных километрах территорий, о сферах влияния. А для Владимира Владимировича (но ведь речь идет не только о постсоветских и Украине) Европа по большому счету на кону. Если сумеют договориться, то очень многие вопросы по Украине решатся в порядке, который будет больше напоминать капитуляцию для Киева», – заявил Золотарев.

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