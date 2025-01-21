Уныние в Киеве : Договоренности Трампа и Путина будут больше напоминать капитуляцию Украины
У команды действующего президента США Дональда Трампа есть все ресурсы для того, чтобы бульдозером пройтись по украинской власти и заставить ее согласиться с мирными договоренностями.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, это плохо, Украина не является для Трампа приоритетом. Естественно, как и Ближний Восток. Но с Ближним Востоком, если там получилось, то, о чем команда Байдена билась целый год, не могла уломать Нетаньяху. Но тут приезжают трамповские гонцы, и, о чудо, они Нетаньяху доломали… То, что удастся, трамповский бульдозер, если наедет на Владимира Александровича и Андрея Борисовича… у них серьезных ресурсов сопротивляться этому давлению нет, конечно.
Но это может быть действительно, условия очень не понравятся, не только им, но и в целом в Украине, поскольку прежде всего и Трамп, и Путин сядут договариваться не о квадратных километрах территорий, о сферах влияния. А для Владимира Владимировича (но ведь речь идет не только о постсоветских и Украине) Европа по большому счету на кону. Если сумеют договориться, то очень многие вопросы по Украине решатся в порядке, который будет больше напоминать капитуляцию для Киева», – заявил Золотарев.
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