Уныние в Киеве : Договоренности Трампа и Путина будут больше напоминать капитуляцию Украины

У команды действующего президента США Дональда Трампа есть все ресурсы для того, чтобы бульдозером пройтись по украинской власти и заставить ее согласиться с мирными договоренностями.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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