«Унижать и бойкотировать паразитов и мерзавцев!» – музыкант-ВСУшник о группе «Пятница»

Вадим Москаленко.  
28.01.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Культура, Мова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Масса деятелей культуры после 2022 года начала записываться в патриоты Украины, однако это ещё ничего не значит. Многие как были «зрадниками», так и остаются, даже если переводят свои песни на «мову».

Об этом на канале «Район» заявил украинский фолк-певец из Черновцов Александр Булич с псевдонимом «Саша Буль», ныне капитан ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Масса деятелей культуры после 2022 года начала записываться в патриоты Украины, однако это ещё...

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«В 2022 году очень многие быстро изменили свою точку зрения и начали говорить о том, что они с Украиной. Некоторые переводят свои бывшие русские песни на украинский – это очень комично. Одни говорят, пусть хоть сейчас поработают на Украину, а другие говорят – нет, нужно всё помнить, кто привёл сюда Русский мир. Как ты к этому относишься?», – спросил пропагандист канала.

Булич в ответ подчеркнул, что «среди музыкантов очень много мерзавцев, как и в целом среди художников и людей культуры».

«Я считаю, что нужно всё помнить, нужно, чтобы прилетала какая-то ответка. В то же время, я считаю, что нужно, по крайней мере, делать попытку разобраться, кто есть кто. Потому что я верю некоторым людям в том, что они изменили своё мнение, что они покаялись.

А некоторые – они конъюнктурщиками всегда были. Они просто поняли, что сейчас с русским языком денег не заработаешь, рынок отсёкся, но как только будет возможность, они это сделают», – рассуждал «Саша Буль».

Он привёл конкретный пример.

«Ну, группа «Пятница» – яркие представители. Они снова зашкварились, потому что они поняли, что едут в тур по Европе, где на них однозначно будут ходить много москалей, и они очень хотят, чтобы эти москали на них ходили, потому что для них это деньги, и они сразу давай записывать видеоприглашения на русском языке.

Я считаю, что их нужно унижать, кэнселить [бойкотировать], ещё могу кое-что сказать, но не буду, чтобы не забанили. Нельзя их жалеть, это паразиты, вредители, что ещё можно сказать», – злился рагуль-ВСУшник.

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