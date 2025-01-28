«Унижать и бойкотировать паразитов и мерзавцев!» – музыкант-ВСУшник о группе «Пятница»
Масса деятелей культуры после 2022 года начала записываться в патриоты Украины, однако это ещё ничего не значит. Многие как были «зрадниками», так и остаются, даже если переводят свои песни на «мову».
Об этом на канале «Район» заявил украинский фолк-певец из Черновцов Александр Булич с псевдонимом «Саша Буль», ныне капитан ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В 2022 году очень многие быстро изменили свою точку зрения и начали говорить о том, что они с Украиной. Некоторые переводят свои бывшие русские песни на украинский – это очень комично. Одни говорят, пусть хоть сейчас поработают на Украину, а другие говорят – нет, нужно всё помнить, кто привёл сюда Русский мир. Как ты к этому относишься?», – спросил пропагандист канала.
Булич в ответ подчеркнул, что «среди музыкантов очень много мерзавцев, как и в целом среди художников и людей культуры».
«Я считаю, что нужно всё помнить, нужно, чтобы прилетала какая-то ответка. В то же время, я считаю, что нужно, по крайней мере, делать попытку разобраться, кто есть кто. Потому что я верю некоторым людям в том, что они изменили своё мнение, что они покаялись.
А некоторые – они конъюнктурщиками всегда были. Они просто поняли, что сейчас с русским языком денег не заработаешь, рынок отсёкся, но как только будет возможность, они это сделают», – рассуждал «Саша Буль».
Он привёл конкретный пример.
«Ну, группа «Пятница» – яркие представители. Они снова зашкварились, потому что они поняли, что едут в тур по Европе, где на них однозначно будут ходить много москалей, и они очень хотят, чтобы эти москали на них ходили, потому что для них это деньги, и они сразу давай записывать видеоприглашения на русском языке.
Я считаю, что их нужно унижать, кэнселить [бойкотировать], ещё могу кое-что сказать, но не буду, чтобы не забанили. Нельзя их жалеть, это паразиты, вредители, что ещё можно сказать», – злился рагуль-ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: