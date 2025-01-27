«Уникальный случай! Трамп думает, что публичные тычки впечатлят Путина» – либеральный эксперт

Максим Столяров.  
27.01.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Публичное обращение нового главы Белого дома Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину с обвинениями и требованиями – это странная демонстрация совершенного непонимания ситуации, позиции российского руководства и конфликта в целом.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Публичное обращение нового главы Белого дома Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину с...

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«Да, я понимаю, все говорят: «Трамп всегда такой, не обращайте внимания». Это серьёзные дела. Это самый большой вооружённый конфликт в Европе после Второй мировой. Миллионные армии воюют, люди гибнут ежемесячно многими тысячами с обеих сторон. И это сложный клубок противоречий, он начался не в феврале 2022 г. … Не знаю, насколько он в курсе – вот этот его поступок показывает, что [не очень]», – удивлялся Ширяев.

Эксперту возразили, что Трамп так говорит со всеми лидерами мира, и почему здесь Путин должен быть исключением.

«Он ко всем лидерам мира обращается с требованием прекратить самый крупный конфликт со Второй мировой войны? Уникальный случай! Кто знает хотя бы более или менее поступки Путина, понятно, что Путина эти публичные тычки – они что, стимулируют его быстрее заключить договор? Нет. Я удивлён просто этому поступку.

Это резко ухудшает перспективы переговоров, отдаляет их, ухудшает качество общения между сторонами. Странный поступок, с точки зрения дипломатии. Здесь надо действовать традиционными методами дипломатии. …Почему вот так публично? Для меня – это работа на свою аудиторию», – ответил Ширяев.

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