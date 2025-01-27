«Уникальный случай! Трамп думает, что публичные тычки впечатлят Путина» – либеральный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Публичное обращение нового главы Белого дома Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину с обвинениями и требованиями – это странная демонстрация совершенного непонимания ситуации, позиции российского руководства и конфликта в целом.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Да, я понимаю, все говорят: «Трамп всегда такой, не обращайте внимания». Это серьёзные дела. Это самый большой вооружённый конфликт в Европе после Второй мировой. Миллионные армии воюют, люди гибнут ежемесячно многими тысячами с обеих сторон. И это сложный клубок противоречий, он начался не в феврале 2022 г. … Не знаю, насколько он в курсе – вот этот его поступок показывает, что [не очень]», – удивлялся Ширяев.

Эксперту возразили, что Трамп так говорит со всеми лидерами мира, и почему здесь Путин должен быть исключением.