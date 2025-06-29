Уничтожение Израилем генералов иранской армии – не ослабило, а оздоровило её

Елена Острякова.  
29.06.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия


Израиль помог зачистить иранскую армию от засидевшихся ветеранов иракской войны.

Об этом военный эксперт Василий Кашин заявил в интервью RTVI, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль помог зачистить иранскую армию от засидевшихся ветеранов иракской войны. Об этом военный эксперт...

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«Скорее всего, мы будем иметь, возможно, даже положительный эффект из-за обновления руководства. Когда у вас есть большая когорта людей, которые сделали себе имя еще на большой войне с Ираком, их сложно сдвинуть с их мест.

На каком-то этапе эти люди могут превращаться в тормоз для инноваций и движения вперед. Тут могут быть свои положительные стороны», – сказал Кашин.

По его словам, иранская система адаптирована к потерям высокопоставленных руководителей. В ней культивируется культура презрения к смерти.

Потеря ученых-атомщиков тоже не фатальна, считает эксперт, поскольку в Иране развита система высшего образования и сформировались целые научные школы.

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