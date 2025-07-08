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Киеву необходимо распространять в США нарратив о том, что Украина сражается за свободу, как когда-то американцы отбивались от британского ига.

Об этом на своём канале заявил украинский журналист Юрий Коновальчук, соратник по либертарианским взглядам бежавшего в США киевского миллионера Геннадия Балашова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не используем этот пример, чтобы показать американцам и всему свободному миру, что мы «такие же самые, как вы»? Мы освобождаемся от колонии. Вы в своё время от британской колонии освобождались и требовали помощи всего мира и поддержку искали. И мы сейчас освобождаемся от той же самой колонии. Мы хотим быть свободными, такими, как вы. Почему мы не используем именно такой постулат?» – вещал Коновальчук.

Он продолжил развивать свою странную аналогию.