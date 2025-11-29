Укро-пропагандист: Так потеряем не только Донбасс, но и Запорожье
Украине грозит не только полная потеря Донбасса в ближайшей перспективе.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.
Один из подписчиков спросил, реальна ли оценка некоторых американских аналитиков, что ВС РФ в течение года может занять остающуюся под контролем Киева часть Донбасса.
«Если мы не усилим фронт, не изменим наши подходы к ведению боевых действий, потеря Донбасса в течение ближайших 12 месяцев – это реальность. Хочу сказать больше. Если у нас не будут постоянно происходить необходимые изменения, то мы будем говорить не только о Донбассе, но и Запорожье и Запорожской области. Ситуация не просто тяжелая, она критическая», – жалуется Бутусов.
Он считает, что Украине следует готовиться к войне, менять подходы, а не вести бесконечные переговоры.
«Основная проблема в стране – это то, что враг прорывается от Гуляйполя и Степногорска. Хочет захватить Гуляйполе, Степногорск и выйти в Запорожье – один из самых больших промышленных, экономических, культурных центров Украины. Один из самых больших городов, значение которого просто невозможно переоценить», – тревожится Бутусов.
