Укро-пропагандист: Так потеряем не только Донбасс, но и Запорожье

Украине грозит не только полная потеря Донбасса в ближайшей перспективе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Один из подписчиков спросил, реальна ли оценка некоторых американских аналитиков, что ВС РФ в течение года может занять остающуюся под контролем Киева часть Донбасса.

«Если мы не усилим фронт, не изменим наши подходы к ведению боевых действий, потеря Донбасса в течение ближайших 12 месяцев – это реальность. Хочу сказать больше. Если у нас не будут постоянно происходить необходимые изменения, то мы будем говорить не только о Донбассе, но и Запорожье и Запорожской области. Ситуация не просто тяжелая, она критическая», – жалуется Бутусов.

Он считает, что Украине следует готовиться к войне, менять подходы, а не вести бесконечные переговоры.