Укро-политолог: Теряем Покровск, Зе-система не успевает за русскими

«Отсталая Россия», которую принято высмеивать в украинских СМИ, демонстрирует системность и наращивание сил.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Покровск – это диагноз всей системе, потому что она постоянно пропускает время на всех своих уровнях. Это не только касается локальной ситуации, не только армии и не только местных властей – это касается вообще всего государства.

Потому что все время мы теряем темп, русские за счет системы темп держат небольшой, но, поскольку они постоянно усиливаются там, где нужно усиливаться, то в результате мы получаем очередной Покровск, потом охи и ахи, за которыми потом не делаются правильные выводы, и ситуация воспроизводится уже на другом уровне», – обрисовал положение дел Романенко.