Украина так часто хвастала терактами, что, как бы ни открещивался Киев от атаки на резиденцию российского президента, многие страны мира уже осудили украинскую провокацию.

Об этом на канале «Политбюро» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удар по резиденции Путина. Возникает вопрос – а была ли атака? Потому что риторика со стороны Москвы значительно ужесточилась», – спросил ведущий.

«Вы знаете, не важно, был ли мальчик. Важно – поверили в это, или нет. То, что союзники России уже приносят соболезнования Москве, высказывают поддержку. Причем, достаточно неожиданные союзники: от ОАЭ до Индии осуждали этот шаг… Как минимум часть стран в это верит», – сказал Бортник.

Он напомнил, что ранее «наши дроны атаковали Кремль в свое время, а мы это признавали, пиарились на этом».