Укро-нацисты расселяются в детсадах, больницах, школах – глава Харьковской ВГА РФ

Много людей в Харькове ждут российскую армию и осознают, что удары по энергетической и военной инфраструктуре оправданы.

Об этом в эфире радио «КП» заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нельзя говорить [так категорично, что в Харькове ненавидят русских солдат], потому что Харьков, как и бывшая часть Юго-Восточной Украины – это в основном русскоязычное население. И те люди, которые понимают ситуацию и поддерживают нас, естественно, они сейчас открыто высказываться не могут… Поэтому та часть, которая готова кричать украинские националистические лозунги, они высказываются. Остальная часть молчит, трудится и ждёт. Эти люди осознают, что те удары, которые наносятся сейчас по инфраструктуре, в том числе и Харькова, они полностью оправданы. Это те самые цели СВО, которые сейчас и исполняются», – сказал Ганчев.