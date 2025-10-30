Укро-нацисты расселяются в детсадах, больницах, школах – глава Харьковской ВГА РФ

30.10.2025 22:26
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Много людей в Харькове ждут российскую армию и осознают, что удары по энергетической и военной инфраструктуре оправданы.

Об этом в эфире радио «КП» заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нельзя говорить [так категорично, что в Харькове ненавидят русских солдат], потому что Харьков, как и бывшая часть Юго-Восточной Украины – это в основном русскоязычное население. И те люди, которые понимают ситуацию и поддерживают нас, естественно, они сейчас открыто высказываться не могут… Поэтому та часть, которая готова кричать украинские националистические лозунги, они высказываются.

Остальная часть молчит, трудится и ждёт. Эти люди осознают, что те удары, которые наносятся сейчас по инфраструктуре, в том числе и Харькова, они полностью оправданы. Это те самые цели СВО, которые сейчас и исполняются», – сказал Ганчев.

«Мы видим, что удары по гражданским объектам не наносятся. Мы изучаем практически каждый удар, который наносится и по объектам энергоснабжения, и по тем объектам, которые украинская сторона пытается показать как гражданские объекты.

Но мы знаем, что детсады, больницы, школы, дома отдыха, в том числе и детские, заполняются украинскими националистическими вооружёнными формированиями. А значит, тоже являются целью.

Поэтому население прекрасно понимает, что если бы сейчас вышли эти формирования из Харькова, то и удары бы прекратились», – добавил чиновник.

