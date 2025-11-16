Укро-философ Дацюк: Коррупция – это не москали, а добрая украинская традиция со времён УНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Националисты пытаются представить Украину как наследницу УНР, при этом толком даже не разобравшись в истории украинской «незалежности».

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко [объявлен в РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов] заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочется сказать неприятные вещи. В своё время Павел Гай-Нижник исследовал коррупцию УНР. И показал, что и Винниченко, и Порш [видные деятели УНР] – это коррупционеры. Суверенные или нет? Нет, потому что вывезли деньги за пределы Украины. Эти люди не были обсуждены в Украине, эта коррупция не была никем исследована. Но самое главное, не были исследованы последствия. Они до конца жизни были рукопожатные. Иначе говоря, мы имеем дело со старой украинской традицией, которая легитимна до сих пор», – сказал философ.