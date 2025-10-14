Укро-эксперт: Если одна из 10 «Фламинго» будет долетать – уже хорошо!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Споры экспертов сейчас разворачиваются не столько о том, хорошая или плохая ракета «Фламинго», сколько вокруг того – способна ли Украина их производить в эффективном количестве.

Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фламинго» – для меня загадка. С одной стороны, говорят, что это потенциально хорошая ракета. Она не новейшая, уступает многим американским образцам, но есть три качества: тонна взрывчатки… Второе, её можно запускать не только с самолёта, а с чего угодно, а третье, важное, её Украина действительно может изготавливать сама. Я подозреваю, что это не их разработка в чистом виде, взяли у британцев копию… Мы сейчас в такой ситуации: сама ракета есть, образцы, но изготавливать так, чтобы она была влиятельной, Fire Point не может. Выдавать по тысячу в месяц нельзя, это надо подключение государства, огромные размеры и строительство нескольких заводов.. И эксперты не спорят, плохая или хорошая ракета. Они спорят, способна ли Украина масштабировать это производство», – сказал Гайдай.

Ведущий Александр Фельдман возразил, что компания «Fire Point» – «настоящее предприятие, с настоящими ракетами и успехами».