Укро-эксперт: Если одна из 10 «Фламинго» будет долетать – уже хорошо!
Споры экспертов сейчас разворачиваются не столько о том, хорошая или плохая ракета «Фламинго», сколько вокруг того – способна ли Украина их производить в эффективном количестве.
Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Фламинго» – для меня загадка. С одной стороны, говорят, что это потенциально хорошая ракета. Она не новейшая, уступает многим американским образцам, но есть три качества: тонна взрывчатки…
Второе, её можно запускать не только с самолёта, а с чего угодно, а третье, важное, её Украина действительно может изготавливать сама. Я подозреваю, что это не их разработка в чистом виде, взяли у британцев копию…
Мы сейчас в такой ситуации: сама ракета есть, образцы, но изготавливать так, чтобы она была влиятельной, Fire Point не может. Выдавать по тысячу в месяц нельзя, это надо подключение государства, огромные размеры и строительство нескольких заводов..
И эксперты не спорят, плохая или хорошая ракета. Они спорят, способна ли Украина масштабировать это производство», – сказал Гайдай.
Ведущий Александр Фельдман возразил, что компания «Fire Point» – «настоящее предприятие, с настоящими ракетами и успехами».
«Там две проблемы. Мультипликация, то есть массовое производство. А второе, она ещё несовершенна, ею ещё военные не научились пользоваться. Из трёх ракет одна долетает, остальные сбиты или технические проблемы. Это ещё надо научиться.
Я спрашивал, почему такие слабые результаты, они говорят – военные ещё не знают, как этим пользоваться, мы ещё не очень всё отработали. Насколько я понял, самая большая проблема там в электронике…
Но если из 10 ракет одна долетит, то 1000 кг заряда – это серьёзно, это не дрон с 50 и 100 кг. Это если уже попадёт в НПЗ, то загорится не одна установка, а ползавода», – прокомментировал укро-эксперт.
