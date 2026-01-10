Укро-эксперт: «Американцы бы пустым «Орешником» бить по нам не стали»

Следующий прилёт «Орешника» по Украине может быть «намного страшнее и опаснее».

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если представить, не дай то Бог, что Украина воюет с Америкой, что боевые действия велись бы не четыре года. Америка применила бы все возможные механизмы и вооружения, которые у них есть. Кто не верит, спросите у японцев, у вьетнамцев, как там сжигали людей с деревнями и с городами, ковровые бомбардировки в Ираке. 3 миллиона погибших и так далее, и тому подобное. Думаю, так воевала бы Америка», – сказал Гольдарб.

Применение «Орешника» он привёл как яркий пример.