Укро-дипломат: Отступление русских от Киева для нас было сюрпризом и породило ложные надежды

Украина сама виновата в том, что, поддавшись ложным надеждам, после отступления русской от армии от Киева отвергла Стамбульские соглашения, а в итоге потеряла значительные территории.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил бывший замминистра иностранных дел Украины, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022-м году Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Причина, почему и «Стамбул», и его договоренности не сработали, состояла в том, что после вывода российских войск от Киева, что стало возможным только благодаря стамбульской встрече 29 марта 2022-го года, без этой встречи Россия бы не приняла решение об отводе своих войск. Для нас всех, членов делегации, это был сюрприз. Изменился баланс сил», – заявил Чалый.

После этого, по его словам, Запад поверил, что Украина сможет вернуть территорию силой и начал вооружать ее, но это привело лишь к продолжению военных действий: