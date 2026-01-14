Укро-депутат: У нас катастрофа, люди обозлены на Зе – в тылу и на фронте

Анатолий Лапин.  
14.01.2026 14:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 979
 
Дзен, Политика, Украина


К концу четвертого года боевых действий на Зе-режим обозлены как солдаты на передовой, так и население в тылу, страдающее от отсутствия света в условиях холодов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас полный развал в стране. Мы видим энергетическую ситуацию, мы видим, что все сидят в холоде, все сидят без электричества. Мы не готовы были к таким вызовам, хотя уже полномасштабная война у нас скоро пятый год пойдет.

И, как оказалось, наверное, даже нет решений, как из этого кризиса выйти, потому что мы видим, что нет каких-то ключевых кадровых назначений, есть перестановка с места на место тех игроков, которые и так уже давно в Кабмине…

Нам нужно пересмотреть подходы, потому что, если мы этого не сделаем, – первое, у нас сыплется фронт. Посмотрите, что происходит, сколько скандалов на линии фронта, когда люди не хотят идти воевать и просто массово покидают позиции.

Второе – мы столкнемся с тем, что люди в какой-то момент могут настолько обозлиться, что их реакция на все происходящее может привести к глобальной катастрофе внутри страны», – заявила Скороход.

