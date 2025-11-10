Украину ждёт волна вполне легального венгерского сепаратизма – Доротич
Преподавание в украинских школах ключевых дисциплин на венгерском языке через несколько лет приведёт к сепаратизму и оттоку населения.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Интересная позиция – разрешить венгерский язык в украинских школах. Это, наверно для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз», – ерничала ведущая.
«Нигде в ЕС нет государственных школ, чтобы они преподавали основные предметы на иностранном языке.
И это нонсенс, мина замедленного действия. Это в принципе неправильно. Представьте себе – преподают математику, физику, химию на венгерском языке.
После выпуска с такой школы, в какой вуз поступит ребёнок? А после окончания венгерского вуза, где он будет работать, на Украину вернётся с венгерским языком? Да никогда», – сказал сам сбежавший Доротич.
«Этого достаточно, чтобы через 5-10 лет мы получили огромную проблему – часть населения, которое получило образование на венгерском языке. Ни физику, ни математику на украинском языке они не будут знать.
И следующим шагом может быть легальный сепаратизм. Просто соберутся, проголосуют, и скажут, что они теперь венгры. Потому что больница по-венгерски, школы и органы местного самоуправления по-венгерски.
Все проголосуют на референдуме под надзором ЕС, и всё. По крайней мере, попросят венгерскую автономию. При ослаблении Украины такое вполне может быть», – резюмировал укро-эмигрант.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: