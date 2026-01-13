Украину уже не спасти. До пропасти несколько лет – Арестович

Игорь Шкапа.  
13.01.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Взятый киевским режимом курс на позиционирование себя как анти-России ведет Украину к историческому поражению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

Взятый киевским режимом курс на позиционирование себя как анти-России ведет Украину к историческому поражению....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что Украину в нынешней ситуации может спасти лишь резкая смена внутриполитического курса.

«Но первое, история настолько дискредитирована, что нужно годик доказывать, что курс переменился. Во-вторых, Зеленский не в состоянии переменить этот курс. Он заложник сложившейся политики, которую он провел, и перемены ни к чему не приведут», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, кого ни ставь на высокие украинские должности – ситуацию уже не спасти.

«Этот поезд едет в пропасть. Вариантов нет. Просто их нет, всё. Они есть чисто теоретически, гипотетически, технически их не существует. Поэтому Зеленский едет и дружно везёт Украину в стеночку, а за стеночкой – пропасть. А чем это кончится? Как долго будем падать? И самое главное, что будет после этого, мы всё увидим. Сейчас трудно это сказать.

В любом случае точно можно сказать, что продолжение внешнеполитического проекта Анти-Россия и внутриполитического монокультурного этнонационализма – от Украины не оставит камня на камне и приведёт не к политическому, а историческому поражению. В короткие сроки – 5-7 лет – я думаю, вопрос будет закрыт», – прогнозирует Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить