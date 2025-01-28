У России сейчас нет ресурсов для освобождения всей Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас задача – освободить российские территории. Это ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская область. Это – российская территория по Конституции. Всю Украину – давайте будем объективны, на всю Украину у нас сейчас нет ресурсов. Есть ли у нас экономические ресурсы, чтобы потом все это поднимать и содержать? Мне кажется, дискуссионный вопрос.

Что еще нам надо, кроме того, что я озвучил? Ну, я всегда говорил, что нам надо отрезать Украину от Черного моря, соответственно, надо отбирать Николаев и Одессу. Но я понимаю, что это – не одного месяца, а то и года операция. Если все не посыплется в тартары на Украине, то может быть. Но от Черного моря отрезать надо, чтобы и мы спокойно себя чувствовали в Черном море, а во-вторых, чтобы у нас был сухопутный коридор в Приднестровье», – заявил Коц.