Власти Украины напрасно решили пойти на эскалацию боевых действий – в гонке ударов по инфраструктуре у ВСУ нет форы.

Об этом заявил львовский телеведущий-нацик Остап Дроздов, в свое время разжигавший нынешний кровавый конфликт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заходит просто в категорию гонки повреждений по принципу кто кому больше нанесет как можно более массивный ущерб, убытки, разрушения. И в этой гонке повреждений по принципу кто кому больше навредит, объективно большую фору имеет более крупный враг. Потому что вред, нанесенный меньшему, всегда будет больше – так работает сравнительная характеристика. Это пропорции такие», – сказал Дроздов.

По его мнению, война заходит «уже в очень остервенелую стадию»:

«Сожгут ему корабль – ответкой будет зима без газа», – заявил Дроздов.

Полковник запаса Аслан Нахушев считает, что прозрение на Украине наступает слишком поздно.