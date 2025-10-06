«Украину потушат к середине ноября». Запоздалое постижение во Львове

Анатолий Лапин.  
06.10.2025 10:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1279
 
Власти Украины напрасно решили пойти на эскалацию боевых действий – в гонке ударов по инфраструктуре у ВСУ нет форы.

Об этом заявил львовский телеведущий-нацик Остап Дроздов, в свое время разжигавший нынешний кровавый конфликт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заходит просто в категорию гонки повреждений по принципу кто кому больше нанесет как можно более массивный ущерб, убытки, разрушения. И в этой гонке повреждений по принципу кто кому больше навредит, объективно большую фору имеет более крупный враг. Потому что вред, нанесенный меньшему, всегда будет больше – так работает сравнительная характеристика. Это пропорции такие», – сказал Дроздов.

По его мнению, война заходит «уже в очень остервенелую стадию»:

«Сожгут ему корабль – ответкой будет зима без газа», – заявил Дроздов.

Полковник запаса Аслан Нахушев считает, что прозрение на Украине наступает слишком поздно.

«Штепсель, пытаясь реализовать свой план «размена ударов по НПЗ на отказ России от устройства тотального блэкаута зимой»,  ожидал, что Кремль инициирует переговоры о «моратории на удары по энергетическому комплексу и инфраструктуре», но получил результат, обратный своим ожиданиям.  Мы планировали «потушить» Украину к январю, но, судя по последним тенденциям, намерены теперь это сделать к середине ноября», – пишет Нахушев.

