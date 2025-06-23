«Украину не ждет ничего хорошего, она исчезает из фокуса Трампа» – Associated Press

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США не одобрили ни одного нового пакета помощи Украине за всё время второго президентского срока Трампа, пишет Associated Press А сейчас и вовсе фокус внимания Трампа смещается на Ближний Восток, что может ослабить внимание к Украине.

Как отмечает издание, июньский саммит НАТО будет отличаться от всех предыдущих.

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«В прошлом году в Вашингтоне весомое коммюнике саммита военного альянса включало обещание предоставить долгосрочную помощь в области безопасности Украине и обязательство поддержать страну «на ее необратимом пути» к членству в НАТО. За год до этого в литовской столице Вильнюсе было опубликовано заявление, которое было в два раза длиннее. Был создан новый Совет НАТО-Украина, и путь Киева к членству ускорился. Зеленский «был встречен как герой на концерте в центре города».

В этот раз все будет не так. Хотя Зеленского и пригласили на встречу, в этот раз он будет лишён места за столом НАТО. Заявление саммита, скорее всего, будет состоять из пяти абзацев на одной странице, говорят дипломаты и эксперты НАТО. Украина будет упомянута лишь вскользь или вообще не упомянута.

«Последние события не предвещают Украине ничего хорошего. На саммите G7 в Канаде, Трамп призвал вернуть Россию в состав группы — шаг, который фактически реабилитирует Путина на мировой арене. Администрация Трампа настаивает на необходимости сохранить пространство для манёвра, чтобы привлечь Путина к переговорам, поэтому Украине нельзя позволить перетягивать на себя внимание», – говорится в материале.

Исчезает из повестки и вопрос вступления Украины в НАТО – самый могущественный член альянса — США — накладывает на него вето.

«Украина продолжает вести войну, чтобы европейцам не пришлось этого делать самим», – отмечает агентство.

В публикации говорится, что «некоторым правительствам будет сложно убедить своих граждан в необходимости увеличивать расходы на оборону в ущерб другим статьям бюджета без демонстрации мощной поддержки Украины».

Выступая в Конгрессе 10 июня, глава Пентагона Пит Хегсет признал , что финансирование военной помощи Украине, которое было значительным в течение последних двух лет, будет сокращено в предстоящем оборонном бюджете.

«Это означает, что Киев получит меньше систем вооружения, которые были ключевыми для противодействия нападению России. Действительно, никаких новых пакетов помощи не было одобрено для Украины с тех пор, как Трамп снова вступил в должность в январе», – пишет агентство.

«Послание администрации ясно: будущая поддержка Украины со стороны США вовсе не гарантирована и может оказаться под угрозой», — сказал Райли Маккейб, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, американской организации, занимающейся политическими исследованиями.

Маккейб предупредил, что сокращение помощи может заставить Кремль поверить, «что решимость США мимолетна, и что время на стороне России».

«У Путина будет меньше стимулов вести переговоры, если он будет считать, что отход США неизбежен и что Россия вскоре получит преимущество на поле боя», — сказал он.

Саммит весьма символичен для Украины и в других отношениях. Зеленский хочет, чтобы его страна не оказалась в стороне от международной дипломатии, но и он, и его союзники полагаются на Трампа в плане военной поддержки США против России.

Ясно одно: саммит будет коротким. Одна рабочая сессия в среду. Так было задумано, чтобы не допустить срыва встречи. Если судить по G7, то сосредоточенность Трампа на его новых приоритетах в сфере безопасности — сейчас это конфликт между Израилем и Ираном — может сделать его еще короче, резюмирует АР.