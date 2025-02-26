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Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает американский телеканал Fox News. Как ожидается, в этот день состоится подписание соглашение между Киевом и Вашингтоном по природным ресурсам.

AFP также подтверждает, что подписание документа, который «продавили» США, может состояться в Вашингтоне 28 февраля. Ради Зеленский и получит аудиенцию у Трампа.

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«Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. Он хотел бы подписать его вместе со мной» – бесстрастно заявил Трамп после нескольких дней давления на Зеленского..

«Это очень крупная сделка», — добавил он.

Трамп пообещал, что американские налогоплательщики получат свои деньги, потраченные на помощь Украине, обратно.

Ранее всячеки уклоняющуюся от неизбежного Украину убеждал британский экс-премьер Борис Джонсон.

«Между фразами «Давайте лучше воевать» до «Да, это грабеж, но лучше подписать» – несколько сот тысяч жертв. Это все, что нужно знать о «великом друге украинского народа», именем которого названы улицы в некоторых городах», – так прокомментировал призыв Джонсона украинский политолог Константин Бондаренко.

Как утверждает британская FT, Украина согласилась на сделку с США по природным ресурсам, включая нефть и газ, несмотря на то, что так и не получила гарантий безопасности от США. Киев надеется, что соглашение улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа.

Окончательный вариант соглашения, датированный 24 февраля и попавший в распоряжение FT, предусматривает создание спецфонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов и связанной с ними логистики.

При этом деятельность спецфонда не будет охватывать работу и предполагаемые доходы уже существующих компаний «Нафтогаз» и «Укрнафта».

Однако в документе отсутствуют гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Размер доли США в фонде и условия «совместного владения» ресурсами также оставлены для обсуждения в последующих соглашениях.

CNN со ссылкой на украинский источник также пишет, что США отказываются включать гарантии безопасности в соглашение по украинским недрам. На данный момент Украина передала Штатам свою редакцию соглашения без гарантий безопасности. Зеленский намерен обсудить их на личной встрече с Трампом. А пока предлагается сконцентрироваться на структуре фонда, которому передаются доходы от недр.

«С нашей стороны все готово. Мы завершили проект. Мы сделали все возможное, чтобы условия были разумными. В результате это рамочное соглашение о том, как создать фонд реконструкции Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать. Однако американская сторона всячески сопротивляется включению в документ гарантий безопасности», – сказал CNN неназванный украинский чиновник.

Российский политолог Максим Жаров обращает внимание на синхронность между додавливанием Украины не сделку по минералам и свежим приглашением американцев к освоению редкоземов со стороны Владимира Путина. Как сообщило Reuters, Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам.