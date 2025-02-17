«Украину девальвируют, а русским предварительные ласки!» – в Киеве увидели, как Трамп обхаживает Москву

Михаил Рябов.  
17.02.2025 13:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Близкий к команде Дональда Трампа американский телеведущий Такер Карлсон специально регулярно критикует Украину, чтобы облегчить для новой администрации США выход на переговоры с Россией.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Близкий к команде Дональда Трампа американский телеведущий Такер Карлсон специально регулярно критикует Украину, чтобы...

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«Обвиняя во всем Украину – от наркотиков, оружия, коррупции, да в чем угодно. Это тоже был элемент подготовки к переговорам. Цель была снизить ценность Украины, девальвировать образ Украины в глазах американцев и мира. Для того, чтобы украинское руководство не могло быть барьером для переговоров с Путиным», – сказал Бортник.

По его словам, одновременно проводилась кампания по «дедемонизации Путина».

Бортник считает «прелюдией и предварительными ласками» заявление нового главы Пентагона о том, что Украина не будет членом НАТО – якобы, отказ от членства Киева в альянсе был предварительным условием Москвы для начала переговоров с американцами.

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