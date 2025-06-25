Украинскую ПВО усилят за счет России

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Великобритания усилит украинскую ПВО за счет замороженных в ее банках российских активов, пишет европейская версия Politico.

Как отмечает издание, тем самым британский лидер Кейр Стармер стремится продемонстрировать поддержку Украине в то время, когда внимание Запада приковано к Ближнему Востоку.

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Британское правительство объявило, что новый пакет из 350 зенитных ракет ASRAAM будет оплачен за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных от процентов по конфискованным российским активам.

Прибыв в Гаагу, Стармер заявил: «Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому будет правильно, если мы направим доходы от конфискованных российских активов на обеспечение Украины необходимой ей противовоздушной обороной».

Он добавил, что «наша поддержка никогда не поколеблется», и повторил свой призыв к президенту России Владимиру Путину вернуться за стол переговоров в зашедших в тупик мирных переговорах.

Владимир Зеленский прибыл на встречу НАТО вскоре после встречи с королем Чарльзом и Стармером в Лондоне. Последние публично поддержала украинского гостя в то время, когда острая напряженность на Ближнем Востоке грозит затмить проблемы самой Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил, что «в интересах Путина» сосредоточить внимание всего мира на конфликте между Израилем и Ираном, и «крайне важно, чтобы мы продолжали концентрировать внимание на Украине».

На панельной дискуссии на саммите НАТО Хили заявил, что защита Украины останется в Великобритании двухпартийным вопросом и пользуется прочной общественной поддержкой.

На встрече в Гааге лидеры Альянса будут сосредоточены на эпохальном соглашении, согласно которому европейские союзники США будут тратить 5 процентов ВВП на оборону на фоне опасений дальнейшего охлаждения Трампа по отношению к НАТО или самому Зеленскому, отмечает издание.