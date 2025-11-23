Украинского государства быть не должно при любом исходе СВО – Подоляка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Любая украинская государственность, которая останется после СВО, даже в виде буферной зоны или территории отчуждения, неизбежно со временем станет новым проектом «АнтиРоссия».

Об этом в интервью журналистке Марине Ким заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу, каким образом оно может существовать как государство, даже если предположить, что в результате нынешней СВО в том или ином виде оно сохранится. Украина потеряла всё. Демография, молодёжь уехала, люди не вернутся, там руины. Поднимать руины всегда тяжелее, и если люди убежали во время войны, то они точно не будут поднимать её после войны. Украина как государство уже приговорено, вне зависимости от того, где мы закончим эту СВО. Хотя, всё пока говорит о том, что у нас есть все шансы закончить на какой-нибудь новой, условно, российско-польской границе… Любая буферная зона, любая зона отчуждения со временем станет ещё одним проектом АнтиРоссия. Поэтому – только включение в состав России. Безусловно, Польша что-то включит в свой состав, какой-то кусочек заберёт себе Венгрия, что-то заберёт себе Румыния, может, Словакия ещё», – отметил Подоляка.

Он подчеркнул, что гражданская война может закончиться только победой одной из сторон.