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Британское издание The Independent посвятило свой большой материал трудностям, с которыми сталкиваются украинские беженцы в процессе легализации своего статуса в Великобритании.

По утверждениям авторов материала, чтобы ввезти в Британию своих детей, украинцам нередко приходится обращаться к услугам «фальшивых помогаторов», контрабандистов и исполдьзовать нелегальные маршруты попадания в страну.

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По словам самих опрошенных изданием украинцев, такая ситуация возникла после «катастрофических» изменений в правительственной программе «Жилье для Украины».

Утверждается, что изменения в схемах спонсорства украинцев, внесенные в феврале прошлого года предыдущим консервативным правительством Риши Сунака, не позволяют украинским детям воссоединяться со своими родителями в Великобритании. Интересно, что это же самое правительство громогласно заявляло со всех трибун о своей «непоколебимой» поддержке Украины.

Если раньше уже устроившиеся в Туманном Альбионе украинские беженцы могли спонсировать членов семьи, то теперь это могут делать только граждане Великобритании и Ирландии или те, у кого есть постоянный вид на жительство.

Объявляя об изменениях в прошлом году, правительство правительство объясняло изменение тем, что хотело избежать «неконтролируемого роста заявок».

Как отмечает Independent, с тех пор стали известны масса множество случаев, когда родители, оставившие маленьких детей у родственников на Украине, а сами отправившиеся на поиски подходящей работы и жилья в Великобританию, внезапно обнаружили, что больше не могут получить британскую визу для своих детей.

Это привело к «неизбежной» ситуации, когда семьи начинают использовать нелегальные маршруты для привоза детей, подвергая их риску эксплуатации со стороны преступников и торговцев людьми. Об этом заявила благотворительная организация, поддерживающая украинцев, в письме министру внутренних дел.

В письме организации Settled, которая занимается поддержкой украинцев, сообщается, что «родители прибегают к всё более отчаянным мерам, чтобы доставить своих несовершеннолетних детей в Великобританию».

«Все больше людей обращаются к нам, сообщая, что заплатили мошенникам за советы, результатом которых стал нелегальный въезд через Республику Ирландия» — пишут эксперты Settled.

После приезда в Великобританию визовые заявления детей либо отклоняются, либо их обработка затягивается, оставляя детей «в подвешенном состоянии без миграционного статуса, права на социальное участие или доступ к государственным услугам», — предупреждает организация.

Еженедельно Settled получает обращения от родителей, которые вынуждены использовать нелегальные маршруты, и число таких случаев только растёт, добавила советник программы для украинцев

В интервью изданию The Independent одна украинская мать заявила, что у нее не осталось иного выбора, кроме как нелегально вывезти своих детей из Украины после того, как заболели их дедушка и бабушка, осуществлявшие уход за ними.

Украинцев поддержал член Палаты лордов от Лейбористской партии Альф Дабс, который сам прибыл в Великобританию в шестилетнем возрасте, спасаясь от нацистов. «Основное право должно заключаться в том, что дети должны иметь возможность быть с родителями», — отметил он.

Министерство внутренних дел заявило, что знает о проблемах, вызванных изменениями правил, и предпринимает срочные меры для их решения «как можно скорее».