Украинских бусифицированных насильно пичкают нарко-«озверином». Свидетельства очевидцев

Сегодня расскажем о том, что творится в украинских ТЦК. Информация от потерпевших – жителях Днепра. Семейная пара, Виктор и Светлана. Мужа забрали месяц назад. Он говорит, что даже представить не мог, какие круги ада проходят те, кто попал в лапы «могилизаторов». Хотя и читал в пабликах, и ролики о бусификациях смотрел… Голос у него по ТГ-связи очень унылый. А Светлана вообще говорить об этом без слез не может.

Виктору – 46. Более 20 отпахал на заводе, где делают ж/д стрелки. Получил инвалидность после производственной травмы. Вернулся на завод, но уже не в цех, а в управление нормирования. Поэтому ему не дали бронь, как тем, кто на главном производстве. Впрочем, тех тоже стали забирать по постанове Кабмина. Однако Виктор надеялся, что с медсправкой ему ничего не угрожает. Хотя на всякий случай осторожничал. И, как выяснилось, вполне резонно.

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Его схватили на улице, когда он вечером вышел через задние ворота, чтобы идти домой. После смены 3 часа ждал, пока уберутся патрули ТЦК. Те давно шастают вокруг предприятий. Караулят по утрам и вечерам. Работники привыкли к этому и часто, с одобрения начальства, идут не через главные КПП, а черными ходами. Предупреждают друзей, если видят опасность. (В ТГ есть даже спецгруппы работяг, где сообщается о локациях людоловов. Группы пытается засекать СБУ. Уже было несколько хвастливых заяв от «исбушки» о раскрытии таких «дезертирских угрупувань»).

Виктор увидел в группе, что в его районе свободно, и вышел на улицу. Там его ждала жена, тоже работница этого завода. Она успела после работы сходить домой, поужинать и вернуться за ним. Вместе двинулись по улице, завернули за угол – и вдруг наткнулись на патруль. Военкомов было четверо. Рядом стоял черный «бус» с забрызганными грязью номерами.

Дальнейшее женщина без содрогания вспоминать не может. Мордовороты накинулись на ее щупленького мужа, стали бить и тащить в автобус, Причем без проверки документов.

Раньше Светлана слыхала, что им дана «вказивка» сперва хватать, а уже потом разбираться, имеется бронь или нет. Но не могла поверить, что дозволяется такое беззаконие. Теперь столкнулась с ним лично.

«Я орала: «Оставьте его, он инвалид!» Ничего не помогало. Бросилась на них, стала вырывать его. И тут горилла с перегаром как развернется, как ударит меня по лицу! Я упала и потеряла сознание… Правда, быстро очнулась и увидела, как с ними начал драться муж из-за меня. Они опрокинули его на землю, принялись бить ногами в живот и по голове. Потом вкинули в автобус. Пока я с криками поднималась, звала прохожих – бус умчался. И номера его я до сих пор не знаю…».

Целую неделю о Викторе не было никаких вестей. Светлана обзванивала все райотделы ТЦК и полиции, морги и больницы. Наконец, муж позвонил. И попросил перевести на чью-то карточку 1 тыс. грн. После перевода позвонил снова и объяснил ситуацию. Оказывается, в ТЦК наладили такой бизнес – дают недолго пообщаться с близкими за деньги. Как продажные копы в тюрьмах.

Муж сказал, что он сейчас в центральном ТЦК на улице Бандеры, а потом его отвезут в Шевченковский, районный, где учебка. Условия хуже, чем в концлагере. Вонючий подвал, десятки коек в одном помещении, антисанитария, грязь и крысы. Жену ужаснуло также, что рекрутам, по его словам, по ночам насильно брызгают в нос каким-то составом. Рыпаться не смей. Объяснения военкомов такие: «Шоб лютее булы!».

Потом уже из учебки сообщил, что там условия еще хуже, на пол течет канализация. И что мобилизованным зэкам дают какие-то таблетки – явно наркоту. Они потом как нанюхавшиеся злобные торчки. Все «учение» состоит в нагнетании ненависти против «русни».

Виктор вначале отказался, его вывезли в лес, избили и пригрозили, что закопают, если не примет зелье. Но даже когда принял, потребовали 2 тыс. грн «за ослушание». Теперь его с товарищами по несчастью отправляют на передок. Там отбирают все телефоны. Напичканному наркотой «пушечному мясу» они не нужны…