Украинский замминистра в Давосе пообещал продать энергетику американцам
Украина должна продать американским предпринимателям государственные отрасли добычи полезных ископаемых, энергетики и логистики.
Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил соучредитель и генеральный директор IP3 Corporation, контр-адмирал США в отставке Майкл Хьюитт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Речь идет о доминировании в энергетике. И Украина очень хорошо подготовлена к тому, чтобы возглавить процесс декарбонизации, надежного энергоснабжения, децентрализации и приватизации в следующем столетии. Я всегда возвращаюсь к одному и тому же – нам нужно приватизировать эти отрасли, чтобы эффективно противостоять государственным предприятиям России и Китая. И это то, что Украина предлагает миру», – сказал адмирал.
Ведущий поинтересовался позицией украинского правительства по этому вопросу. Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев согласился продать государственные активы.
«Да, мы поддерживаем приватизацию. Однако с ядерной энергетикой все немного сложнее, но в целом не исключено. Другие предприятия входят в список стратегических проектов. Насколько я понимаю, у нас есть соглашение с американской компанией в Агате. Так что да, это полностью соответствует тому, что было сказано только что», – согласился Соболев.
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