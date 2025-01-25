Украинский замминистра в Давосе пообещал продать энергетику американцам

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Украина должна продать американским предпринимателям государственные отрасли добычи полезных ископаемых, энергетики и логистики.

Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил соучредитель и генеральный директор IP3 Corporation, контр-адмирал США в отставке Майкл Хьюитт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о доминировании в энергетике. И Украина очень хорошо подготовлена к тому, чтобы возглавить процесс декарбонизации, надежного энергоснабжения, децентрализации и приватизации в следующем столетии. Я всегда возвращаюсь к одному и тому же – нам нужно приватизировать эти отрасли, чтобы эффективно противостоять государственным предприятиям России и Китая. И это то, что Украина предлагает миру», – сказал адмирал.

Ведущий поинтересовался позицией украинского правительства по этому вопросу. Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев согласился продать государственные активы.