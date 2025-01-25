Украинский замминистра в Давосе пообещал продать энергетику американцам

Константин Серпилин.  
25.01.2025 15:49
  (Мск) , Москва
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Дзен


Украина должна продать американским предпринимателям государственные отрасли добычи полезных ископаемых, энергетики и логистики.

Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил соучредитель и генеральный директор IP3 Corporation, контр-адмирал США в отставке Майкл Хьюитт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна продать американским предпринимателям государственные отрасли добычи полезных ископаемых, энергетики и логистики. Об...

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«Речь идет о доминировании в энергетике. И Украина очень хорошо подготовлена к тому, чтобы возглавить процесс декарбонизации, надежного энергоснабжения, децентрализации и приватизации в следующем столетии. Я всегда возвращаюсь к одному и тому же – нам нужно приватизировать эти отрасли, чтобы эффективно противостоять государственным предприятиям России и Китая. И это то, что Украина предлагает миру», – сказал адмирал.

Ведущий поинтересовался позицией украинского правительства по этому вопросу. Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев согласился продать государственные активы.

«Да, мы поддерживаем приватизацию. Однако с ядерной энергетикой все немного сложнее, но в целом не исключено. Другие предприятия входят в список стратегических проектов. Насколько я понимаю, у нас есть соглашение с американской компанией в Агате. Так что да, это полностью соответствует тому, что было сказано только что», – согласился Соболев.

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