Украинский военный: Зачистка Приднестровья неизбежна
Украине давно было пора атаковать Приднестровье, чтобы избавить его от присутствия там росссийского миротворческого контингента.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.
«Конечно, серьезной военной угрозы [Приднестровье] нам не составляет на самом деле. В принципе, если бы из Приднестровья были попытки какие-то сделать движения в сторону Украины, это просто бы нас развязало и дало возможность уже окончательно решить этот вопрос. Ибо, по моему мнению, зачистить Приднестровье от российских войск требовалось давно. Это вопрос безопасности не только для Украины, но и для Молдовы и Европы», – рассуждал укро-военный.
Он считает, что для атаки на Приднестровье нужна лишь политическая воля.
«Я думаю, что если война будет продолжаться, и Путин не пойдет ни на какие (а я думаю, он не пойдет) предложения, которые делает президент США Дональд Трамп, то рано или поздно вопрос Приднестровья встанет. Ну и просто произойдет зачистка этого анклава», – грозит Гай.
