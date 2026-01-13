Украинский военный: Зачистка Приднестровья неизбежна

Украине давно было пора атаковать Приднестровье, чтобы избавить его от присутствия там росссийского миротворческого контингента.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.

«Конечно, серьезной военной угрозы [Приднестровье] нам не составляет на самом деле. В принципе, если бы из Приднестровья были попытки какие-то сделать движения в сторону Украины, это просто бы нас развязало и дало возможность уже окончательно решить этот вопрос. Ибо, по моему мнению, зачистить Приднестровье от российских войск требовалось давно. Это вопрос безопасности не только для Украины, но и для Молдовы и Европы», – рассуждал укро-военный.

Он считает, что для атаки на Приднестровье нужна лишь политическая воля.

«Я думаю, что если война будет продолжаться, и Путин не пойдет ни на какие (а я думаю, он не пойдет) предложения, которые делает президент США Дональд Трамп, то рано или поздно вопрос Приднестровья встанет. Ну и просто произойдет зачистка этого анклава», – грозит Гай.

