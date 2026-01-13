Украинский военный: Зачистка Приднестровья неизбежна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине давно было пора атаковать Приднестровье, чтобы избавить его от присутствия там росссийского миротворческого контингента.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.

«Конечно, серьезной военной угрозы [Приднестровье] нам не составляет на самом деле. В принципе, если бы из Приднестровья были попытки какие-то сделать движения в сторону Украины, это просто бы нас развязало и дало возможность уже окончательно решить этот вопрос. Ибо, по моему мнению, зачистить Приднестровье от российских войск требовалось давно. Это вопрос безопасности не только для Украины, но и для Молдовы и Европы», – рассуждал укро-военный.

Он считает, что для атаки на Приднестровье нужна лишь политическая воля.