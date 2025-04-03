Украинский спецназ деградировал – от элиты до пушечного мяса
За одиннадцать лет войны против республик Донбасса и России украинский спецназ превратился в пушечное мясо для авантюр политиков.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«СБУ никогда не подтверждает гибель своих сотрудников. Кроме тех случаев, когда скрывать просто невозможно. На самом деле потери СБУ до 22-го года в АТО были малы. В основном это касалось, конечно, сотрудников подразделений спецназначения, и оперативного состава.
Сейчас просто во многом все спецслужбы Украины очень сильно перекосило в силовой блок, и они стали создавать свои военизированные подразделения, которые участвуют в боях на линии боевого соприкосновения, так или иначе. То ли беспилотниками, то ли снайперскими группами.
Отсюда и рост потерь, несомненно. Вот взять тот же ГУР – к началу СВО у ГУР был всего один силовой такой кулак. Это 10-й отряд спецназа, это офицерское подразделение, очень немалочисленное, около 200 человек. Отлично подготовленные специалисты, которые еще до АТО, до 2014 года работали под прикрытием миротворцев.
Началось АТО… все подразделения армейского спецназа свели в Силы специальных операций. И у ГУР остался этот только маленький отряд. Естественно, любому руководителю спецслужбы это как ножом по сердцу, как это так, у меня нет силовой составляющей.
И в 22 году, когда началось СВО, Буданов принялся с бешеной скоростью формировать свой силовой блок. Отсюда пошли вот эти спецподразделения ГУР, «Кракен», «Солнышко», «Братство», запрещенные в России. При этом же был создан Международный легион военной разведки Украины», – сказал Прозоров.
«И вот это всё Буданов и его компания громогласно объявляет спецподразделениями. Хотя, по сути, это просто легко вооруженная, мотивированная, неплохо экипированная пехота. Но они никак не сравнятся с каким-нибудь механизированным или танковым батальоном.
Вот их много, их большое количество. И поэтому, когда был один десятый отряд спецназа, потери в нем – это сразу серьезный удар. Потому что это высококлассные спецы, которых готовят многие годы. А сейчас набрали этих, так называемые спецподразделения, ну и вот их использует, зачастую как пушечное мясо, Буданов в своих авантюрах. Эти около двух десятков высадок в Крым с колоссальными потерями, попытки прорыва в Белгородской и Брянской областях», – подытожил он.
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