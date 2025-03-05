Украинский полковник прогнозирует, что темпы наступления ВС РФ увеличатся до 5 км в день

Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем быстрее будет развиваться темпы наступления российской армии.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время сейчас работает на стороне противника. Почему? Потому что, чем дальше будут продолжаться боевые действия в нынешней ситуации… у нас нет сейчас возможностей выгнать противника с оккупированных территорий нет возможности, потому что нет вооружения. Значит кто-то спросит, вот Штаты нас бросят? Они нас не бросят, но они будут нам давать ту номенклатуру вооружений, которая необходима для оборонительных боёв. И в итоге произойдёт, что продвижение противника будет не 100−200 метров в день, а будет где-то уже 5 километров в день.

Они больше сами не пойдут, потому что фланги будут беречь – надо же закрепиться, окопаться. Вот так будут продвигаться и дойдут до левого берега», – заявил Стариков.