Украинский политтехнолог: «Инспектор Спартц проведёт аудит в режиме летящего лома»

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Когда администрация Трампа возьмётся за Украину, ничем хорошим для киевских властей это не обернётся, поблажек не будет никому.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заметьте, это действия [администрации Трампа] в отношении страны [Колумбии], которая с марта 2022 года является основным союзником США вне НАТО. Это Байден дал такой статус Кении и Колумбии в марте 2022 года, но не Украине, которая в то же самое время, действительно, висела на волоске в период начала российской агрессии. Поэтому, я думаю, и с Украиной Трамп церемониться не будет. Увы, но такова наша степень субъектности. В добавок к этому будет ещё запущен аудит… С большой степенью вероятности, аудит в отношении Украины будет вести и курировать Виктория Спартц. Она и по специальности профессиональный аудитор, до своей политической карьеры», – сказал Золотарёв.