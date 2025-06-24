Украинский политтехнолог: «Бегите из Сум, пока не поздно!»
Гражданскому населению лучше как можно быстрее уже покидать город Сумы.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По-моему, в воскресение Путин сказал о том, что планов захвата Сум нет, но в случае чего – всё может быть. Поэтому из Сум рекомендую уезжать, поскольку судьба прифронтового города… Посмотрите, северная окраина Харькова. Да и лучше это делать, не дожидаясь, пока…
Вот, в Покровске, когда фронт был ещё далеко, когда стояла ещё Авдеевка, очень многие коммерческие структуры – а Покровск был небедный город, коксующийся уголь, много фирм, они начали релоцироваться в Киев, Днепр – ещё в начали в 2023. Когда всё было хорошо, когда был оптимизм относительно возможности победы и сроков окончания войны», – напомнил Золотарёв.
«Сегодня Покровск, по сути, мёртвый город, поскольку значительные разрушения, не работающая система жизнеобеспечения, и как живут там люди, не приведи Господь. Поэтому и Сумы, когда противник буквально на расстоянии прилёта FPV-дрона, это ненормальные условия, и Сумы могут оказаться в такой же ситуации», – добавил укро-эксперт.
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