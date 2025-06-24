Украинский политтехнолог: «Бегите из Сум, пока не поздно!»

Вадим Москаленко.  
24.06.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Гражданскому населению лучше как можно быстрее уже покидать город Сумы.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданскому населению лучше как можно быстрее уже покидать город Сумы. Об этом на канале...

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«По-моему, в воскресение Путин сказал о том, что планов захвата Сум нет, но в случае чего – всё может быть. Поэтому из Сум рекомендую уезжать, поскольку судьба прифронтового города… Посмотрите, северная окраина Харькова. Да и лучше это делать, не дожидаясь, пока…

Вот, в Покровске, когда фронт был ещё далеко, когда стояла ещё Авдеевка, очень многие коммерческие структуры – а Покровск был небедный город, коксующийся уголь, много фирм, они начали релоцироваться в Киев, Днепр – ещё в начали в 2023. Когда всё было хорошо, когда был оптимизм относительно возможности победы и сроков окончания войны», – напомнил Золотарёв.

«Сегодня Покровск, по сути, мёртвый город, поскольку значительные разрушения, не работающая система жизнеобеспечения, и как живут там люди, не приведи Господь. Поэтому и Сумы, когда противник буквально на расстоянии прилёта FPV-дрона, это ненормальные условия, и Сумы могут оказаться в такой же ситуации», – добавил укро-эксперт.

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