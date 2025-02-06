Украинский политолог в ужасе от потери страной природных ресурсов

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Под контролем российской армии находятся уже две трети месторождений полезных ископаемых Украины.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под контролем российской армии находятся уже две трети месторождений полезных ископаемых Украины. Об этом...

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«Две трети полезных ископаемых в Украине уже были захвачены. Потому что они сконцентрированы в Донецко-Криворожском бассейне, потом немножечко есть на Полесье, немного есть на Полтавщине, на западной части Харьковской области, Полтавская область и Карпаты немного.

Но если мы говорим о ключевых редкоземельных металлах, они в основном или в значительной части находятся на оккупированной территории. «Форбс» опубликовал тоже такую наглядную карту, где по каждому виду металл, руды он разбирал. По оценкам «Форбс», больше 60% всего того, что в Украине известно, оно уже захвачено. Больше всего захвачено углей. После падения Удачного и если падет Шевченково, это населенный пункт северо-западнее Большой Новоселки, где знаменитый литий и все остальное, эта карта еще раз существенно поменяется», – заявил Бортник.

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