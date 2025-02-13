Украинский олигархат и политиков лишили собственности в Крыму

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов анонсировал национализацию ряда крупных объектов, которые принадлежат «врагам Крыма и России».

Среди них – Пивобезалкогольный комбинат Крым, сеть дельфинариев «Немо», производитель Сакской минеральной воды и курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Проект постановления о расширении перечня национализированного имущества на сайте Госсовета пока не представлен. По словам Константинова, в нем 114 наименований, и помимо упомянутых предприятий под национализацию попало имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, экс-нардепа и омбудсмена Украины Людмилы Денисовой и других иностранных граждан. Всего свыше 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

АО «Пивобезалкогольный комбинат Крым», расположенный в Симферополе, до последнего являлся одним из флагманов пищевой промышленности и крупнейшим плательщиком акциза. Накануне 10-летия Крымской весны на завод наведался глава Крыма Сергей Аксёнов, остался в восторге от проведенной модернизации завода и поблагодарил предприятие за помощь бойцам в зоне СВО бутилированной водой, пообещал помочь с логистикой. Перед сентябрьскими выборами в Госсовет на ПБК «Крым» наведался и председатель Госсовета Константинов, рассказать коллективу о достижениях республики за 10 лет.

Известно, что в 2001 году ПБК «Крым» стал частью пивоваренной группы «Сармат» украинского олигарха Рината Ахметова. В 2008 году комбинат выкупил феодосийский бизнесмен Валерий Зубок, который тот момент контролировал рынок разливного пива в Крыму. После перехода Крыма в РФ предприятие прошло регистрацию по российскому законодательству и увеличило производство, достигнув в 2018 году максимальных показателей с момента основания. В 2019-м на заводе открыли линию розлива продукции в кеги. Общая сумма собственных инвестиций предприятия превысила 135 млн руб, а по количеству налоговых отчислений и акциза комбинат вошел в тройку производителей Крыма.

Сеть дельфинариев «Немо» в Феодосии, Судаке и Алуште принадлежала одесскому депутату Андрею Кисловскому. Он пытался подмять дельфинарий в Артбухте Севастополя, совершив попытку рейдерского захвата в 2013 году. В том же году после летнего сезона в алуштинском «Немо» по решению суда конфисковали всех дельфинов и морских котиков за ненадлежащее содержание и отсутствие документов. В Судаке дельфинарий выстроили без разрешительных документов и ввода в эксплуатацию. Однако это не мешало ему работать. К слову, веще один дельфинарий в Алуште «Акварель» попал под национализацию в июне прошлого года.

ООО «Сакские минеральные воды» занималось добычей и розливом в тару гидрокарбонатной воды сакского месторождения. Учредителем СМВ выступало АО «Пивобезалкогольный комбинат Крым».

ООО «Санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке, как и расположенный рядом одноименный отельный комплекс принадлежат львовско-американскому миллионеру Олегу Геншафту, который запомнился рядом судебных исков к журналистам за публикацию информации о незаконных действиях – Геншафт настойчиво выстраивал забор, перегораживая проход к морю, после каждого сноса. И так больше десяти раз. В итоге на Геншафта и его ООО «Вест Ист групп» еще в 2013 году завели несколько уголовных дел.

Всего с начала работы в Крыму Антитеррористической комиссии, устанавливающей владельцев недвижимости сочувствующих или спонсирующих ВСУ, национализировано свыше 4,2 тысяч объектов. Своего движимого и недвижимого имущества лишились более 410 граждан и государств.