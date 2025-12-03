Россия будет воевать на Украине еще полтора года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «24» заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«На текущий момент РФ не потеряла, к величайшему сожалению, своих способностей к мобилизации предприятий, личного состава, а также ведению активных наступательных действий на территории Украины.

На нескольких направлениях идут ключевые сражения этой войны. В частности, на Покровском развернулось ключевое сражение российско-украинской войны. Но и в других областях противник находится достаточно в активной фазе просачивания», – сокрушается укро-боевик.