Украинский командир жалуется, что Россия не утратила свой потенциал

Игорь Шкапа.  
03.12.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Россия будет воевать на Украине еще полтора года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «24» заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«На текущий момент РФ не потеряла, к величайшему сожалению, своих способностей к мобилизации предприятий, личного состава, а также ведению активных наступательных действий на территории Украины.

На нескольких направлениях идут ключевые сражения этой войны. В частности, на Покровском развернулось ключевое сражение российско-украинской войны. Но и в других областях противник находится достаточно в активной фазе просачивания», – сокрушается укро-боевик.

Далее он противоречит сам себе: сначала заявляет, что экономика РФ «летит в Марианскую впадину», но тут же говорит, что Москва способна финансировать ВПК и армию.

«Россия с такими темпами может воевать еще год, возможно, полтора. Поэтому они стараются реализовать этот потенциал», – добавил Федоренко.

