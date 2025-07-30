Украинский командир бьет тревогу: Русские включат в Конституцию и Днепропетровск

Вадим Москаленко.  
30.07.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Если русские зайдут на территорию Днепропетровской области, это будет означать, что выходить из неё они не собираются.

Об этом на канале 1+1 заявил представленный как «бывший комбриг одной из бригад ВСУ» Александр Саенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если русские зайдут на территорию Днепропетровской области, это будет означать, что выходить из неё...

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Бывшего комбрига спросили, насколько усложнит с для ВСУ окончательный заход русских в «треугольник областей».

«У противника стоит задача выйти не только на пересечение областей, у него вообще стоит задача закрепиться за Днепропетровскую область, неважно где, хоть тушкой, хоть чем. Они должны выполнить это задание, которое перед ними поставлено их командованием, а мы, соответственно, должны не допустить. Потому что как только оккупанты захватят ту или иную территорию Днепропетровской области, они точно так же начнут претендовать на закрепление её в своей Конституции якобы как российскую территорию.

И уже выдвигать так, как недавно их Лавров заявил, что позиция России заключается в том, что должны быть признаны реалии, которые закреплены в Конституции России. Их цель выйти на Днепропетровскую область, а в каком месте – не суть важно», – тревожился в ответ Саенко.

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