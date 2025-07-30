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Если русские зайдут на территорию Днепропетровской области, это будет означать, что выходить из неё они не собираются.

Об этом на канале 1+1 заявил представленный как «бывший комбриг одной из бригад ВСУ» Александр Саенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывшего комбрига спросили, насколько усложнит с для ВСУ окончательный заход русских в «треугольник областей».