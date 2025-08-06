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В скором времени российская армия усилится большим количеством добровольцев из Северной Кореи.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буданова, это будут реальные добровольцы, которых хватает в КНДР, а не регулярная армия.

«Наращивания еще не было. Сейчас, к сожалению, мы ждем существенное повышение количества граждан КНДР на территории Российской Федерации. Из этого количества определенное количество будет подписывать контракты, но это будет уже выглядеть не так, что КНДР отправила военных, а что граждане добровольно пришли в ряды Вооруженных сил РФ. Это так и будет выглядеть на самом деле», – сказал глава ГУР.

Он отметил и желание Китая отправить добровольцев в зону конфликта.