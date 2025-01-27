Украинский генералитет запросил перемирия

Игорь Шкапа.  
27.01.2025 12:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Запас прочности Украины подходит к концу.

Такой вывод следует из материала в близком к посольству США антироссийском пропагандистском интернет-издании «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запас прочности Украины подходит к концу. Такой вывод следует из материала в близком к...

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«Возможные выборы президента и Рады, как и потенциальное правительственное переформатирование, – это дело будущего. Насколько далекого, будет зависеть от многих факторов, главные из которых ситуация на полях боев и прогресс в переговорном процессе.

Но нынешнее состояние экономики, отношений с соседями и партнерами, а главное – динамики на фронте ставит вопрос о запасе прочности, который есть у страны», – отмечается в публикации.

Издание сообщает, что недавно в Раде прошла закрытая встреча, на которую руководители парламента и фракций пригласили командование ВСУ, чтобы понять реальное положение дел на фронте.

«Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ [объявленного РФ в розыск начальника ГУР МО Украины] Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени мы еще имеем. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будут серьезные переговоры, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», – рассказал «УП» один из участников встречи.

При этом автор публикации, передавая слова депутата, указывает, что тот резюмировал «немного растеряно»:

«Все так переглянулись и замолчали. Наверное, надо, чтобы все получилось».

В этой связи стоит напомнить, что на днях похожую новость озвучил депутат Рады Анатолий Бурмич.

«Хватит ли у нас ресурсов или нет? На этот счет есть непопулярное мнение, которое не хотелось бы озвучивать, но коротко я скажу. Позавчера у нас была встреча с военными, и они нам сказали, что желательно завершить конфликт в первой половине этого года», – сказал Бурмич.

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