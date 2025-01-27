Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запас прочности Украины подходит к концу.

Такой вывод следует из материала в близком к посольству США антироссийском пропагандистском интернет-издании «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Возможные выборы президента и Рады, как и потенциальное правительственное переформатирование, – это дело будущего. Насколько далекого, будет зависеть от многих факторов, главные из которых ситуация на полях боев и прогресс в переговорном процессе. Но нынешнее состояние экономики, отношений с соседями и партнерами, а главное – динамики на фронте ставит вопрос о запасе прочности, который есть у страны», – отмечается в публикации.

Издание сообщает, что недавно в Раде прошла закрытая встреча, на которую руководители парламента и фракций пригласили командование ВСУ, чтобы понять реальное положение дел на фронте.

«Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ [объявленного РФ в розыск начальника ГУР МО Украины] Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени мы еще имеем. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будут серьезные переговоры, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», – рассказал «УП» один из участников встречи.

При этом автор публикации, передавая слова депутата, указывает, что тот резюмировал «немного растеряно»:

«Все так переглянулись и замолчали. Наверное, надо, чтобы все получилось».

В этой связи стоит напомнить, что на днях похожую новость озвучил депутат Рады Анатолий Бурмич.