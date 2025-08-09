Украинский генералитет: «Никакого мира, пока не вернем все наши земли»
Временный отказ претендовать на Крым якобы будет для Украины тяжелым компромиссом.
Такой вывод следует из заявления в эфире «Фабрики новостей» экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко.
Он говорит, что Украина может пописать с Россией лишь соглашение о прекращении огня.
«Между нами не будет мира, пока не вернут потерянные земли. Поэтому, возможно, путем остановки боевых действий постепенное в сфере воздуха, моря, перейти к перемирию и подписать временные документы, как бы там Путину не хотелось, чтобы мы кровью расписались чуть ли не в любви к нему. Этого никогда не будет», – подчеркнул Романенко, вновь добавив слова «пока не вернутся наши земли».
Ему напомнили, что глава Госдепа Марк Рубио заявил, мол, и Украина, и РФ должны идти на уступки.
«Уступки Украины заключаются в том, что мы на текущее время не претендуем на возвращение к состоянию на 2022 год или 1991-й. Так с самого начала надо формулировать, и это очень большие уступки. А со стороны русских уступки в том, что их хотелки по четырем областям тоже не реализуются. Потому выходим на тяжелый компромисс по линии столкновения», – говорит Романенко.
