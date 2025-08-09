Украинский генералитет: «Никакого мира, пока не вернем все наши земли»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Временный отказ претендовать на Крым якобы будет для Украины тяжелым компромиссом.

Такой вывод следует из заявления в эфире «Фабрики новостей» экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко.

Он говорит, что Украина может пописать с Россией лишь соглашение о прекращении огня.

«Между нами не будет мира, пока не вернут потерянные земли. Поэтому, возможно, путем остановки боевых действий постепенное в сфере воздуха, моря, перейти к перемирию и подписать временные документы, как бы там Путину не хотелось, чтобы мы кровью расписались чуть ли не в любви к нему. Этого никогда не будет», – подчеркнул Романенко, вновь добавив слова «пока не вернутся наши земли».

Ему напомнили, что глава Госдепа Марк Рубио заявил, мол, и Украина, и РФ должны идти на уступки.