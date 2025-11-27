Украинский генерал: Зеленский создал и возглавил систему – ворующую миллиардами

Ненасытность украинских коррупционеров, включая высшее руководство страны, не знает пределов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они никак не могут нажраться. И с моей точки зрения 100 миллионов Миндича – это вообще ни о чем, потому что в предыдущие годы воровали значительно большими суммами и в гораздо больших масштабах. Зеленский – заложник системы. Он создал и возглавил эту систему, которая ворует миллиардами.

И если бы он посадил, условно говоря, украинский суд посадил бы того же Миндича, то непосредственно Миндич бы начал говорить то, что не нужно говорить, и обрушил бы ту огромную пирамиду, которую построил Зеленский», – уверен он.