В случае отхода из Купянска, ВСУ должны подорвать крупнейший железнодорожный узел, чтобы он не достался России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«О важности Купянска мы с вами говорили уже давно, даже больше, чем полгода. И это было понятно, что желание россиян захватить мощный железнодорожный узел, который значительно улучшит их способность по логистике. Почему? Потому что тогда можно выстраивать рокадную дорогу. Они еще борются за Лиман, и для них это также важно. Купянск, Лиман, Бахмут, Покровск – это такие будут узловые непосредственно пункты их рокадной дороги как автомобильным, так и электротранспортом, которые позволят быстро перебрасывать на нужные участки нужное количество людей, технику, боеприпасы.

И даже Купянск в среднем от 250 до 350 километров с более короткой дистанцией для россиян по доставке грузов. А для России поставки с использованием железной дороги – это основной вид их транспортного обеспечения. Поэтому они таки особенно уделяют внимание Купянску/

Причем, обратите внимание, они не ведут бои непосредственно на территории самого железнодорожного узла, а обошли город с другой стороны, пытаясь выдавить нас из этого города и потом совершенно спокойно захватить узловую станцию. Надеюсь, что наши инженеры подготовили в необходимом количестве взрывчатку для вывода этого железнодорожного узла, в случае угрозы его захвата, из строя», – заявил Кривонос.