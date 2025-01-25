Украинский генерал разругал Трампа

Вадим Москаленко.  
25.01.2025 15:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Продолжающаяся операция по окружению ВС РФ Покровска (Красноармейска) и стремительное движение лини фронта к Днепропетровщине – это якобы лишь отдельные успехи, не имеющие значения.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины в отставке Василий Богдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжающаяся операция по окружению ВС РФ Покровска (Красноармейска) и стремительное движение лини фронта к...

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«Русские под Покровском быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, потому что там поля и посадки, и агрессор просто уничтожает всё перед собой, продвигаясь вперёд, зачищая и просто перебегая эти поля», – процитировал ведущий сообщение одного из ВСУшников и спросил, ждать ли открытия нового фронта.

Генерал начал издалека, раскритиковав Дональда Трампа за то, что тот говорит «российско-украинская война», а не «агрессия России».

«Таким образом, он пытается уравнять Россию и Украину и обвинить тех и других, в развязывании этой войны. Накануне прямо сказал, что наш президент виноват в этом. В своих речах он [Трамп] тоже говорил, что войну надо останавливать ещё и потому, что Украина – равнинная территория, там очень тяжело закрепиться, и потому враг продвигается.

Касательно заявления этого военнослужащего, ну, Генштаб и Ставка оценивает ситуацию в целом. На отдельных участках врагу удаётся продвигаться, но ни тактических, ни стратегических целей он пока что не достигает», – заверил Богдан.

цель освободить полностью, то есть захватить и Луганскую, и Донецкую области и потом двигаться и на Харьковском, и на Запорожском, и Днепропетровском, Днепровском направлении, безусловно, риски и угрозы есть.

Безусловно, воины, которые пребывают на линии фронта, на передке, берут участие в штурмовых акциях и операциях, болезненно относятся к подобным фактам», – добавил генерал.

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