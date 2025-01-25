Украинский генерал разругал Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжающаяся операция по окружению ВС РФ Покровска (Красноармейска) и стремительное движение лини фронта к Днепропетровщине – это якобы лишь отдельные успехи, не имеющие значения.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины в отставке Василий Богдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Русские под Покровском быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, потому что там поля и посадки, и агрессор просто уничтожает всё перед собой, продвигаясь вперёд, зачищая и просто перебегая эти поля», – процитировал ведущий сообщение одного из ВСУшников и спросил, ждать ли открытия нового фронта.

Генерал начал издалека, раскритиковав Дональда Трампа за то, что тот говорит «российско-украинская война», а не «агрессия России».

«Таким образом, он пытается уравнять Россию и Украину и обвинить тех и других, в развязывании этой войны. Накануне прямо сказал, что наш президент виноват в этом. В своих речах он [Трамп] тоже говорил, что войну надо останавливать ещё и потому, что Украина – равнинная территория, там очень тяжело закрепиться, и потому враг продвигается. Касательно заявления этого военнослужащего, ну, Генштаб и Ставка оценивает ситуацию в целом. На отдельных участках врагу удаётся продвигаться, но ни тактических, ни стратегических целей он пока что не достигает», – заверил Богдан.