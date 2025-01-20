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Украинское оружие попало в руки к тем, кто никогда ранее его в руках не держал и не умел обращаться.

Об этом в эфире видеоблога Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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