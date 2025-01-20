Украинский генерал обвинил власть в раздаче оружия кому попало в начале войны
Украинское оружие попало в руки к тем, кто никогда ранее его в руках не держал и не умел обращаться.
Об этом в эфире видеоблога Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Постоянная проблема №1, в том числе и в законопроекте, который мы подавали, был вопрос владения оружием членами территориальной обороны, дома, непосредственно, особенно те, кто входили в состав добровольческих формирований территориальной общины. И власть упорствовала, она кричала: нельзя, нельзя.
Но когда жареный петух в ж…пу клюнул, и когда началась война, власть это оружие разбрасывала как дрова, даже давая людям, которые никогда это оружие в руках не держали, даже не фиксируя непосредственно, где же и кому дала оружие. Поэтому это как раз примеры того, что власти, абсолютно зная о войне, ничего не делали, чтобы подготовиться к этой войне», – заявил Кривонос.
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