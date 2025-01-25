Украинский генерал: НАТО давно пора к нам на линию фронта

Вадим Москаленко.  
25.01.2025 12:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Система международных организаций переживает кризис, царит субъективный и выборочный подход к основным принципам со стороны США, поэтому можно воспользоваться ситуацией, не терять время на правовые проволочки и вводить иностранные войска на Украину.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины в отставке Василий Богдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Система международных организаций переживает кризис, царит субъективный и выборочный подход к основным принципам со...

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«К сожалению, международные организации оказались в этой ситуации недееспособными – ни Совбез, ни ООН, ни Генассамблея. Наблюдается нездоровая тенденция относительно торможения активности МУС. Недавнее объявление ордера премьеру Израиля и одному из руководителей ХАМАС вы знаете, как было встречено в США? Они сразу объявили санкции против МУС, потому что Штаты, как и Израиль, не являются подписантами Римского статута.

Это о чём говорит? Выборочный подход, подход субъективный, далёкий от принципов и норм, которые были провозглашены и ООН, и другими международными организациями. Безусловно, все смотрят на Вашингтон, как там этот вопрос будет акцентирован, какие будут решения и т.д», – сказал генерал.

«Но с другой стороны, должна быть серьёзно усилена роль ЕС и НАТО в контексте борьбы с такими явлениями [как военные преступления], и усиление не только санкционного и тарифного режима относительно РФ. Но и, во-первых, милитарного усиления Украины, и, во-вторых, уже решать вопрос об участии отдельных стран НАТО и ЕС в борьбе с агрессией России непосредственно на линии фронта»,– вещал Богдан.

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