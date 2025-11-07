Украинский гауляйтер: Русские сразу сдадутся, оставшись без света!
Граждане России не представляют еще, что означает долгое время жить с регулярными отключениями электроэнергии. Теперь им это предстоит узнать.
Об этом в интервью «Новости live» заявил гауляйтер Николаевской области Виталий Ким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Если недавно он заявлял, что война может завершится в течение двух месяцев, то теперь оправдывается, что его слова якобы вырвали из контекста, а на самом деле речь шла о сроке от года до двух.
Тем не менее гауляйтер надеется, что Россия сломается под тяжестью санкций и ударов по объектам энергетики со стороны Украины.
«Им тяжело, и это принуждение к миру, которое сейчас наращивается со стороны Украины… Мы привыкли к этому, мы перешли эту грань. А россияне еще не чувствовали, что такое сидеть без света. Сейчас будут. Поэтому думаю, что это приведет к остановке [войны] по меньшей мере», – пригрозил хохло-кореец.
