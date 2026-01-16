Украинский эксперт проболтался о самоубийственной работе ПВО ВСУ
Статистка о якобы высоком проценте уничтожения российских ракет, представляемая украинским официозом, сомнительна.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире портала «Милитарный» заявил его руководитель, украинский военный аналитик и волонтер ВСУ Тарас Чмут.
Рассказывая о проблемах украинской ПВО, он заметил, что в ее структуру входят самые различные виды вооружений – от авиации до крупнокалиберных пулеметов.
У него поинтересовались результативностью работы ПВО.
«Хороший вопрос. Оно достаточно по-разному работает. Здесь еще очень много вопросов к достоверности данных, которые подаются в докладах. И очень много разных трактовок. Что такое сбил? Что такое не сбил? Что такое попал? Что такое обломки упали?
Потому что, если ракета попала в цель, взорвалась, а эта цель упала на объект, который прикрывал этот зенитно-ракетный комплекс и сдетонировала… ЗРК попал, да, цель уничтожена. Ну, цель на земле наша уничтожена, поражена», – разговорился Чмут.
