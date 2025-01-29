Украинский дипломат: Почему не сорвали белорусские выборы? Лукашенко каждый день должен бояться
Украина, Польша и Литва должны были вмешаться в президентские выборы в Белоруссии, которые прошли в минувшее воскресенье.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Больше всего, что меня сейчас потрясло после этого фарса последнего, что один из министров так называемой команды, так называемой клики Лукашенко сказал, что эти выборы были самыми спокойными. Это самое страшное слово.
А в нынешних условиях, когда Беларусь стала плацдармом нападения на Украину, когда Лукашенко – это такой же Ким Чен Ын, потому что вся военная техника, все оружие, все боеприпасы, которые были в Беларуси, сегодня утилизированы на российско-украинском фронте, между Ким Чен Ыном и Лукашенко совершенно никакой разницы нет. Это сателлиты московского фюрера, это преступники вместе с московским фюрером, а Европа продолжает ждать.
Ну бог с ними, с Европой будет еще не один разговор на эту тему. Но меня беспокоит то, что украинский президент, польский президент, литовский президент – президенты государств, которым больше всего угрожает этот плацдарм, позволяют спокойно пройти этим выборам. Понятно, что это требует серьезной работы, но я никогда не надеялся, что после всего, что произошло на протяжении этих 10 лет, Украина или Польша, или Литва будут умиротворенно оставлять во время этого фарса этого диктатора белорусского. То есть он должен жить и бояться каждый день, что это последний день его издевательства над белорусским народом», – заявил Бессмертный.
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