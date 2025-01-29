Украинский дипломат: Почему не сорвали белорусские выборы? Лукашенко каждый день должен бояться

Украина, Польша и Литва должны были вмешаться в президентские выборы в Белоруссии, которые прошли в минувшее воскресенье.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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