Украинский бизнес советует Зеленскому не угрожать Путину

Если стороны реально хотят заключить мир, странам западного блока нужно оказаться от риторики с позиции силы.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас всякие намеки даются о том, что Москва переживает о том, что попытки смены режимов могут прийти на территорию России или Беларуси. И Путин сейчас требует, чтобы ему дали гарантии, что никакого расширения НАТО. И никаких тем более цветных революций. Он все время боится этих цветных революций.

Поэтому администрация Трампа говорит, что у них нет цели свержения режима Путина. Такая цель не стоит. Их устраивает Россия с Путиным, пусть хотят, так и живут, любят своего Путина, самое главное – не воюйте, не сильно влияйте на Европу и на Украину», – сказал Балашов.