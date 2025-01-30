Украинский бизнес советует Зеленскому не угрожать Путину

Вадим Москаленко.  
30.01.2025 08:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США


Если стороны реально хотят заключить мир, странам западного блока нужно оказаться от риторики с позиции силы.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если стороны реально хотят заключить мир, странам западного блока нужно оказаться от риторики с...

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«Сейчас всякие намеки даются о том, что Москва переживает о том, что попытки смены режимов могут прийти на территорию России или Беларуси. И Путин сейчас требует, чтобы ему дали гарантии, что никакого расширения НАТО. И никаких тем более цветных революций. Он все время боится этих цветных революций.

Поэтому администрация Трампа говорит, что у них нет цели свержения режима Путина. Такая цель не стоит. Их устраивает Россия с Путиным, пусть хотят, так и живут, любят своего Путина, самое главное – не воюйте, не сильно влияйте на Европу и на Украину», – сказал Балашов.

«И поэтому из этого вылазит еще один скреп, который тоже хотят убрать – угрозу свержения режима. Поэтому давление на Путина и давление на Россию надо выбросить из словаря.

Вот то, что делает Зеленский, кстати, часто – он пытается говорить с позиции силы: «Мы должны надавить на Россию, мы должны надавить на Путина, усадить его за стол переговоров». А это недопустимо на этом этапе переговоров. Ему бы помолчать, но, видать, у него словесный понос. Поэтому таблетки есть от этого? Я не знаю», – подытожил бизнесмен.

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