Украинский аналитик плачется: Россия на пике, у нее неплохо получатся нас давить

Игорь Шкапа.  
18.11.2025 15:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 572
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Москва прекрасно видит, как коллапсирует украинская система, поэтому ей невыгодно останавливать боевые действия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

Москва прекрасно видит, как коллапсирует украинская система, поэтому ей невыгодно останавливать боевые действия. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, верит ли он, что сейчас есть гипотетическое окно возможностей для прекращения горячей фазы войны.

«Сейчас нет. Сейчас мы в ноябре. Оно было летом, в августе, например, и оно будет в апреле. Если удастся нормально пережить эту зиму, у нас будет новое переговорное окно. Теперь это ужасающие для нас условия фактически поражения, потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система. Они понимают, что им сейчас нужно нормально давить», – сказал эксперт.

По его словам, если Украина выйдет после зимы с уничтоженной энергетикой, огромным кризисом доверия к государству и тяжелейшей ситуацией на фронте, то Москва выдвинет требования на уровне весны 2022 года.

«А это были нереальные требования», – сокрушается Чмут.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить