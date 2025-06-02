Украинские теракты могут привести к гибели целых городов – Царёв

Украинские террористы могут атаковать критически важную инфраструктуру одного из российских городов.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Получается, конфигурация войны поменялась. Конечно, имеет некое значение линия соприкосновения, но получается, дестабилизировать можно любые тылы, любые отрасли, любые направления. И это мне напоминает историю с Моссадом, вы помните, спецоперация с мобильниками… Здесь даже ещё более дерзко. Здесь и искусственный интеллект, и завоз, хранение, и, собственно, удар. Что скажете?», – спросил ведущий.

«Всё правильно, да. У нас большая страна. Мы живём в зоне, где много не надо – взорвать какой-нибудь газопровод, который питает какой-нибудь северный город. Всё замёрзнет, город замёрзнет, это будет вселенская катастрофа. Сотни тысяч людей могут быть на грани жизни и смерти в холодных замерзающих домах.

Это всего лишь маленькая какая-то бомбочка, совсем небольшая. Мы живём в такой зоне, это не тропики, не Африка. И пространства у нас гигантские. Невозможно контролировать каждый метр трубы, газопровода, все трансформаторы, путепроводы, мосты и так далее», – отметил Царев.