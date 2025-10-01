Украинские собственники недвижимости саботируют сдачу помещений для нужд ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине сегодня сложно найти площади для производства военной продукции.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас в Украине довольно тяжело масштабироваться в военном производстве, производстве военной продукции, оборудования всякого. Из-за того, что, во-первых, есть вопросы с помещениями. Помещение очень не хотят сдавать на военное производство. То есть ты фактически там человек с волчьим билетом, если ты хочешь снять под свое производство помещение, чтобы что-то для фронта производить», – сказал бывший каратель.

Он говорит, что это происходит из-за потенциальных опасностей ударов по таким производствам, и предлагает использовать «кнут и пряник». С одно стороны, разработать механизм страхования «вместе с иностранными партнерами».