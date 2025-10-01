Украинские собственники недвижимости саботируют сдачу помещений для нужд ВСУ
На Украине сегодня сложно найти площади для производства военной продукции.
Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас в Украине довольно тяжело масштабироваться в военном производстве, производстве военной продукции, оборудования всякого. Из-за того, что, во-первых, есть вопросы с помещениями. Помещение очень не хотят сдавать на военное производство. То есть ты фактически там человек с волчьим билетом, если ты хочешь снять под свое производство помещение, чтобы что-то для фронта производить», – сказал бывший каратель.
Он говорит, что это происходит из-за потенциальных опасностей ударов по таким производствам, и предлагает использовать «кнут и пряник». С одно стороны, разработать механизм страхования «вместе с иностранными партнерами».
«С другой стороны, такую практику следует преследовать, я считаю, потому что это вопросы национального выживания – наши национальные производства. Следовательно, надо, чтобы все распределяли между собой риски как-то ровно, то есть не кто-то был в тылу и просто стриг средства со своей недвижимости. А надо понимать, что это риск общий», – вещал Луценко.
